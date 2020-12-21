قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف

2020/12/21 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان تدين كتائب حزب الله العراق ما وصفته بـ "الرمي العشوائي للثكنة العسكرية في السفارة (الامريكية) لما يسببه من تهديد على حياة المدنيين"، وتصفه بانه "ت...

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