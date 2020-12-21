 خبير امني يحذر من المناطق المتروكة: عرضة للجرائم والاعمال الارهابية

2020/12/21 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحذر الخبير الامني علي الوائلي، من استخدام المناطق الفارغة والمتروكة في العاصمة والمحافظات الاخرى للاعمال الاجرامية والارهابية واتخاذها منطلقا لتنفيذ تهديدات ضد مناطق اخرى سكنية وقواعد عسكرية.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “بعض المناطق الفارغة في بغداد تمثل تهديدا للمناطق الاخرى والقواعد العسكرية، كما هو الحال لمناطق ماخلف الغزالية وابي غريب والرضوانية ومعسكر الرشيد وخلف السدة شرقي العاصمة”.واضاف ان “مناطق الصحراء والجزيرة في صلاح الدين وكذلك الحال في مناطق التضاريس الوعرة تكون ملاذ للجماميع الارهابية، وقد تستخدم لخطف المواطنين وتسليب العجلات المارة من هناك”.وشدد على ضرورة تحرك القوات الامنية باتجاه المناطق المتروكة والفارغة والسيطرة عليها من اجل منع حدوث اي خروق امنية تنطلق من عندها باتجاه المناطق الاخرى”.



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