كورونا يحرم بريطانية من الولادة الطبيعية

2020/12/21 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطرت فتاة بريطانية إلى الخضوع لعملية ولادة قيصرية رغما عنها بسبب الإجراءات المتبعة في حاليا في المملكة المتحدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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