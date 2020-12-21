القبض على متهم سرق 150 رأس غنم في الانبار

2020/12/21 | 08:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم سرق 150 راس غنم في قضاء الصقلاوية بمحافظة الانبار.

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