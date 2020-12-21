اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثالث التكميلي لطلبة السادس الإعدادي

2020/12/21 | 08:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}تنطلق اليوم الاثنين في بغداد والمحافظات امتحانات الدور الثالث التكميلي لطلبة السادس الإعدادي بجميع فروعه وسط استعدادات صحية مشددة

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