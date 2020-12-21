2020/12/21 | 08:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري: قصف البعثات الدبلوماسية غير مبررة تحت أي ذريعة كانت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/21 | 08:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: قصف البعثات الدبلوماسية غير مبررة تحت أي ذريعة كانت) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: قصف البعثات الدبلوماسية غير مبررة تحت أي ذريعة كانت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).