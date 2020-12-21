أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

2020/12/21 | 08:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة مع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة مما أثار مخاوف من أن تشديد القيود هناك وفي دول أوروبية أخرى قد يعرقل تعافي الاقتصاد العالمي.

وتراجع خام برنت 97 سنتا أو 1.9% إلى 51.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 1.5% ولامس أعلى مستوياته منذ مارس آذار الجمعة الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 83 سنتاً أو 1.7% إلى 48.27 دولاراً للبرميل بعد أن صعد 1.5% يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ فبراير شباط.

جاءت انخفاضات يوم الاثنين بعد أن سجلت أسعار النفط سبعة أسابيع متتالية من المكاسب الأسبوع الماضي حيث ركز المستثمرون على طرح لقاحات Covid-19.

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