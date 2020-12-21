نائب عن الفتح: موعد الانتخابات ثابت وقانونها لم يتغير

2020/12/21 | 08:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان الانتخابات محددة في السادس من حزيران من العام المقبل، لافتا الى ان قانون الانتخابات ورغم الحديث عنه لكنه لم يشهد أي تغيير او تعديل.وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ملزمة باجراء الانتخابات في الوقت الذي حددته وعدم تغيير هذا الموعد خاصة ان هناك قانون خاص بتمويل الانتخابات”.وأضاف ان “الحديث كثير عن تغيير موعد اجراء الانتخابات، لكن القرار تم اتخاذه لاجرائها في السادس من حزيران من العام المقبل”.وبين ان “تعديلات قانون الانتخابات كذلك هي الأخرى، لن يحدث عليها تعديل خاصة ان البرلمان صوت على القانون الجديد للانتخابات والدوائر المتعددة”.



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