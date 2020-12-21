السفير البريطاني: العراق بحاجة ملحة للاستثمار

2020/12/21 | 08:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعتبر السفير البريطاني، لدى بغداد، ستيفن هيكي، أن القصف الصاروخي ضد المنطقة الخضراء، يهدد الاستثمار في العراق.وقال هيكي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ان “الهجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية لا تؤدي إلا إلى ترويع سكان بغداد، وتخويف الاستثمار الذي يحتاجه الاقتصاد بصورة مُلحة، وتزيد مخاطر الصراع على نطاق أوسع”.وأضاف، “طالما استمرت الجماعات المسلحة في هذه الأعمال مع الإفلات من العقاب طبقا للقانون, فلن يصبح علم العراقدولة مستقرة ومزدهرة”.

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