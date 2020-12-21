العقابي: البرلمان قادر على رفض تسعيرة الدولار الجديدة 

2020/12/21 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، ان البرلمان قادر على رفض تسعيرة الدولار الجديدة، لافتا الى الكتل الكبيرة التي جاءت بالحكومة قد تكون متفقة على هذه الاجراءات.وقال العقابي لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب بامكانه رفض تسعيرة الدولار التي حددها وزير المالية واعتمدها البنك المركزي، لكن يبدو ان هناك قبول بين الكتل السياسية الكبيرة التي جاءت بالحكومة وبين الحكومة على هذا الامر”.واضاف ان “مواقف الكتل التي جاءت بالحكومة كانت خجولة، كما ان محافظ البنك المركزي كان موجود في اللجان النيابية وقت تسريب الموازنة، لكن تم تغطية الامر”.وذكر: “يبدو ان هناك اتفاق على تمرير الاجراءات التي اتخذها وزير المالية والحكومة بشكل عام بشأن رفع سعر الدولار، وهذا يؤكد فشل الحكومة في ايجاد حلول موضوعية وبناءة ومعالجة الازمة المالية”.



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