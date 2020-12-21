الاتصالات تعلن عن موعد تدشين مشروع النفاذ الضوئي في 15 محافظة

2020/12/21 | 08:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، أن مطلع العام المقبل 2021 سيشهد إدخال مشروع النفاذ الضوئي للخدمة ضمن 15 محافظة باستثناء إقليم كردستان.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رعد المشهداني، في تصريح صحفي، على هامش مؤتمر النفاذ الضوئي الذي عقد في بغداد وحضره عدد من المسؤولين الاختصاص والشركات المجهزة لخدمة الانترنت: إن “الوزارة كثفت جهودها لانجاز مشروع الـ FTTH وهو عبارة عن منظومة اتصالات متكاملة ستؤمن خدمة الانترنت والاتصالات إلى منازل المواطنين”.أضاف المشهداني، أن “الملاكات الفنية والهندسية ما زالت مستمرة باكماله باسرع وقت من اجل ادخاله فعليا الى الخدمة مطلع العام المقبل في عموم المحافظات وبحسب الخطة التي اعدتها […]

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