2020/12/21 | 08:56 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 21 ديسمبر 2020 | 08:39 صباحاً

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جهود نيابية لاستكمال مشروع قطار بغداد المعلق

تسعى لجنة الخدمات والاعمار النيابية الى حسم ملف مشروع قــطــار بــغــداد المــعــلــق، بــأســرع وقــــت مــمــكــن، بــيــنــمــا اكـــدت اللجنة استكمال 80 بالمئة من الاجــــراءات الـفـنـيـة.وقـال رئـيـس الــلــجــنــة ولــيــد الــســهــلانــي، فـي حـديـث لجريدة الصباح شبه الرسمية وتابعته "عين العراق نيوز" : ان “اللجنة اتــفــقــت مـــع وزارة الـتـخـطـيـط عــلــى ذهـــــاب الــــقــــروض الــتــي تــمــنــح لــلــعــراق الـــى المــشــاريــع الـسـتـراتـيـجـيـة بـضـمـنـهـا قـطـار بــغــداد المـعـلـق”، مــؤكــداً “رفــض اللجنة تمويل اي مشروع ثانوي مـن تـلـك الــقــروض».واضــاف ان “تمويل المشروع يعد من النقاط المهمة”، مشيراً الى ان “الشركة الــفــرنــســيــة الــتــي اخــــذت عـلـى عاتقها المشروع معنية بشكل او باخر بهذا الموضوع، ومن خلال مـتـابـعـة الـلـجـنـة مـع الـــوزارة فـان هـنـاك اجـــراءات لـتـسـريـع انـجـاز كـل مايتعلق بـهـذا المـشـروع من ناحية التمويل».وعلل السهلاني اسـبـاب تـاخـيـر تنفيذ المـشـروع الـــى الــبــيــروقــراطــيــة الاداريـــــة، موضحا ان “الشركة التي قدمت عرضها للعراق هي نفسها التي أنجزته فـي الامـارات».ولـفـت الى ان “القطار المعلق كان بمسؤولية امـانـة بـغـداد وعــدم حـسـم ملفه ادى الى تحويله للمحافظة، التي تـلـكــأت بــانــجــازه هــي الاخـــرى كـــونـــه يــحــتــاج الــــى مــؤســســة مركزية قـادرة على الانـجـاز، ما حدا بالاخيرة الى تحويل جميع المـلـفـات والمـخـطـطـات الــى وزارة الـنـقـل الـتـي اخــذت عـلـى عاتقها المشروع وتشكيل لجنة برئاسة وكـيـل الــوزارة الاداري».واوضـــح الـسـهـلانـي ان “الـلـجـنـة ستبذل قـصـارى جـهـدهـا لـحـسـم المـلـف خلال الدورة النيابية الحالية».

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