الطائي: الحكومة لجأت لرواتب الموظفين وغذاء المواطن لتوفير أموال الطبقة السياسية

2020/12/21 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الحكومة الحالية لجأت الى تخفيض قيمة رواتب الموظفين ورفع أسعار المواد الغذائية من اجل توفير أموال الطبقة السياسية، وتمويل حملاتها الانتخابية.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ووفقا للمعطيات الحالية فأنها لن تتجاوز الـ 10 بالمئة، وهذه النسبة تمثل عبيد الأحزاب الحاكمة وبعض المؤمنين بالتغيير”.وأضاف ان “لجوء الحكومة لرواتب الموظفين ورفع أسعار المواد الغذائية من خلال تعميم تسعيرة جديدة للدولار امام الدينار، ماهي الا محاولة لتمويل الطبقة السياسية وتوفير مبالغ حملاتها الانتخابية”.وبين ان “الكثير من الإجراءات كان بالإمكان اتخاذها بعيدا عن تجويع الشعب وفرض حصار داخلي عليه”، لافتا الى ان “أسعار النفط مازالت ضمن الحدود الطبيعية وبامكانها تغطية حاجة البلد، في حين ان الغموض مازال يكتنف إجراءات الحكومة وسط صمت نيابي مريب”.



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