المغرب: عاصفة تختمر! - أنس رحيمي

2020/12/21 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أنس_رحيمي ننشر، في ما يلي، الترجمة العربية لمقال الرفيق أنس رحيمي، الذي نشر لأول مرة بتاريخ 13 نوفمبر 2020، على موقع جريدة منظمة Revolution (الثورة)، الفرع البلجيكي للتيار الماركسي الأممي.



ونعتبر أن الأفكار التي يتضمنها لا زالت راهنية خاصة بعد إعلان النظام المغربي تطبيع وترسيم علاقته مع إسرائيل.الوضع الاقتصاديإن الأزمة الاقتصادية في المغرب عميقة للغاية.



وبحسب البنك الدولي فإنه «على الصعيد ا ......





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