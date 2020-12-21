مارادونا.. المعبود، الإنسان - الرابطة الأممية للعمال

2020/12/21 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الرابطة_الأممية_للعمال وفاة دييغو أرماندو مارادونا كان لها تأثير عالمي.



بكى ملايين الناس، وليس فقط وسائل الإعلام الرياضية، ولكن أيضا الصحافة العالمية خصصت عناوينها له.



كان شخصية مثيرة للجدل للغاية خلال حياته، واستمر الجدل بوفاته.



إعداد: الرابطة الأممية للعمال_ الأممية الرابعة_ سكرتاريا المرأة الأممية بعض صفحات الإعلام نشرت على صفحاتها الأولى “مات الرب”، وكثير من مشجعي كرة القدم في ......





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