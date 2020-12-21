نواب يؤكدون رفضهم لمسودة الموازنة 'المسربة' ويجمعون تواقيع لاستجواب وزير المالية

2020/12/21 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس الوزراء

فوتو: المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف نواب ومشرعون، الاثنين، عن أن مسودة موازنة العام 2021 "المسربة" تواجه اعتراضا كبيرا من قبل اوساط شعبية ونيابية، في وقت ناقش فيه مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشروع قانون موازنة العام المقبل من دون الاعلان عن اي تفاصيل.

و قالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ندى شاكر جودت، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم 21 كانون الأول 2020، إن "مسودة الموازنة التي سربت تحتاج إلى عمل كثير من قبل اللجان المعنية"، منتقدة "تأخر إرسالها كونها تحتاج إلى شهرين لاجراء التعديلات قبل التصويت عليها".

واضافت ان "الفقرات الموجودة في المسودة غير مقبولة ولن يمررها البرلمان في اي حال من الاحوال، بينما انتقدت مرة اخرى الحكومة لعدم اجراء إصلاحات داخلية واقتصادية لتحسين الوضع".

بدوره، اوضح نائب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية محمد البلداوي، ان "حكومة الكاظمي مازالت حكومة اعلان بلا أفعال وان مبادرة وزير المالية بالكشف عن مسودة الموازنة التي لم ترسل او تقّر من قبل مجلس النواب مخالفة قانونية ودستورية".

وتابع، أن "أي مسودة للموازنة قابلة للنقاش والحذف من قبل مجلس النواب”، مبينا ان “الحكومة حتى الان غير شفافة".

أما رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، فقد أكد ان "مجلس النواب لديه تخوف من الحكومة بعدم إرسال موازنة 2021 للعام المقبل"، مبينا ان "الشعب العراقي يتصور أن من يؤخر اقرار الموازنة هو مجلس النواب وليس مجلس الوزراء".

وتوقع ان "ترسل الحكومة موازنة ملغومة بمواد كارثية وفي وقت محرج"، لافتا الى ان "مجلس النواب يعتزم مساءلة حكومة الكاظمي في حال لم تصرف رواتب شهر كانون الثاني للموظفين".

وادى تسريب مسودة موازنة العام 2021 إلى إرباك كبير في السوق المحلية، كونها تضمنت تفاصيل وفقرات "مثيرة للجدل" بينها تخفيض رواتب الموظفين بنسب كبيرة وفرض رسوم وضرائب عالية.

وتسلمت رئاسة مجلس النواب امس الاحد، طلبا رسميا مرفقا بتواقيع 40 نائبا لاستجواب وزير المالية علي علاوي، عن اخفاقه في ايجاد الحلول للازمة المالية الراهنة، تبنى تقديمه النائب عن تحالف الفتح عدي عواد.

وتضمن الطلب لائحة بـ 10 مخالفات تحريرية على ان يتم تحديد موعد عاجل لجلسة الاستجواب وان تكون الاولى بعد استئناف جلسات مجلس النواب.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد تعهد أمس الاحد، بأنه سيعمل على تحقيق إصلاح حقيقي من دون المساس بالفقراء والمحرومين، حيث جاء في بيان له" لا يريد أحد أن يكون صادقا مع الشعب، ويتقبل مسؤولية إصلاحات اقتصادية جذرية تخرجنا من الأزمة نهائيا".

وأضاف "أنا لن أكذب عليكم ولا يهمني المنصب والكرسي والفوز بالانتخابات"، مشددا بالقول"أريد أن أكون صادقا معكم وسأبقى معكم وسنعمل معا لتحقيق إصلاح حقيقي يأخذ بنا إلى ازدهار حقيقي ولكن من دون المساس بالفقراء والمحرومين".

وأوضح قائلا " أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة، منوها بأنه كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك".

ورفض الكاظمي، مقترح تخفيض مخصصات الموظفين الحكوميين لا سيما صغار ومتوسطي الدرجات الوظيفية، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء امس الاحد، والتي استمرت نحو عشر ساعات والتي كانت مخصصة لبحث اكمال الموازنة الاتحادية وبما يضمن ايجاد حلول للازمة المالية التي تشهدها البلاد.

ر.إ

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