استكمال 80% من الإجراءات الفنية المتعلقة بقطار بغداد المعلق

2020/12/21 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاثنين، أنها تسعى لحسم ملف مشروع قطار بغداد المعلق، بأسرع وقت ممكن، فيما بينت استكمال 80 بالمئة من الاجراءات الفنية.

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في حوار اطلعت عليه /المعلومةم، ان “اللجنة اتفقت مع وزارة التخطيط على ذهاب القروض التي تمنح للعراق الى المشاريع الستراتيجية بضمنها قطار بغداد المعلق”، مؤكداً “رفض اللجنة تمويل اي مشروع ثانوي من تلك القروض».واضاف ان “تمويل المشروع يعد من النقاط المهمة”.

وأضاف السهلاني، أن “الشركة الفرنسية التي اخذت على عاتقها المشروع معنية بشكل او باخر بهذا الموضوع، ومن خلال متابعة اللجنة مع الوزارة فان هناك اجراءات لتسريع انجاز كل مايتعلق بهذا المشروع من ناحية التمويل».وعلل السهلاني اسباب تاخير تنفيذ المشروع الى البيروقراطية الادارية، موضحا ان “الشركة التي قدمت عرضها للعراق هي نفسها التي أنجزته في الامارات».

ولفت الى ان “القطار المعلق كان بمسؤولية امانة بغداد وعدم حسم ملفه ادى الى تحويله للمحافظة، التي تلكأت بانجازه هي الاخرى كونه يحتاج الى مؤسسة مركزية قادرة على الانجاز، ما حدا بالاخيرة الى تحويل جميع الملفات والمخططات الى وزارة النقل التي اخذت على عاتقها المشروع وتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الاداري»، مشيرا الى ان “اللجنة ستبذل قصارى جهدها لحسم الملف خلال الدورة النيابية الحالية».



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