الواقعية السياسية في الفلسفة والأدب والفن - زهير الخويلدي

2020/12/21 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " لقد جاءت سياسة التكيف مع الحقائق الموجودة، والسعي وراء أشياء واضحة، وعدم الاعتراف بأي التزام بالمثل العليا."الترجمة:" تعتمد السياسة على أهداف عملية بدلاً من المثل العليا.



لا تعني الكلمة "حقيقي" بالمعنى الإنجليزي ، بل تعني ضمنيًا "أشياء" - ومن هنا تأتي سياسة التكيف مع الأشياء كما هي.



وبالتالي تقترح السياسة الواقعية وجهة نظر براغماتية لا معنى لها وتتجاهل للاعتبارات الأخلاقية.



في الدبلوماسي ......





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