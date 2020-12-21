مستقبل المشروعات القومية بوصفها قاطرة للتنمية في الوطن العربي (1/2 ) - حسن خليل غريب

2020/12/21 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب دراسة قدمت في مؤتمر(المشروعات القومية ودورها الاجتماعي في تنمية المجتمع العربي) الذي نظمته جامعة بورسعيد في العام 2017(الحلقة الأولى)(1/ 2)خطة البحث-أولاً: تعريف المصطلحات:-ثانياً: تمهيد في مفهوم التنمية:-ثالثاً: موقع التنمية في المشاريع الرأسمالية:-رابعاً: تكامل مجموعة من العوامل والأدوار لإنجاح التنمية الوطنية:1-دور الدولة: 2-دور المجتمع:3-دور الرأسمالية ......





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