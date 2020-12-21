2020/12/21 | 09:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن منح قرض بقيمة 20 مليونا للمشاريع الابتكارية.



وقال الركابي، لسفن سكاي ان “الهدف خلال المرحلة المقبلة يكمن في تحويل وزارة العمل من وزارة مختصة بالرعاية الاجتماعية الى التركيز على ملفين مهمين، الاول يتضمن تدريب العاطلين والخريجين عبر 37 مركزا مهنيا في بغداد ليكونوا مؤهلين فنيا ونفسيا في ظل حماية قانونية يوفرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”، مشيرا الى ان “ذلك يتناغم مع مسح يجري في كل منطقة لسوق العمل”.



واضاف ان “الملف الاخر يكمن في شمول اكبر عدد من العمال بقانون التقاعد والضمان من خلال تكثيف الجولات التفتيشية لمواقع العمل حيث انطلقت حملة تفتيشية في اربع محافظات شملت بغداد وكربلاء والبصرة وكركوك”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل: منح قرض بقيمة 20 مليونا للمشاريع الابتكارية.



7 SKY TV.

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