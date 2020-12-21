الصحة العالمية تطمئن بشأن السلالة الجديدة من كورونا: لا تخضعوا للذعر

2020/12/21 | 09:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت سيلفي برياند مديرة قسم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن هذه المؤسسة الدولية لم تسجل حتى الآن، أي تأثير لطفرة فيروس كورونا الجديد، على معدل الوفيات بسببه.

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