مقتل عناصر بالشرطة الأفغانية بانفجارعبوة ناسفة في بروان شمالي كابول

2020/12/21 | 09:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل 5 عناصر من الشرطة الأفغانية، وذلك بانفجار قنبلة في ولاية بروان شمالي العاصمة كابول.

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