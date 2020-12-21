بقيمة 20 مليون دينار.. العمل تطلق قروضا للمشاريع الابتكارية

2020/12/21 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن منح قرض بقيمة 20 مليونا للمشاريع الابتكارية، معلنة اطلاق حملة في 4 محافظات لشمول اكبر عدد من العمال بقانون الضمان الاجتماعي.

وقال وزير العمل عادل الركابي، في حديث لجريدة الصباح، اليوم (21 كانون الاول 2020) ان "الهدف خلال المرحلة المقبلة يكمن في تحويل وزارة العمل من وزارة مختصة بالرعاية الاجتماعية الى التركيز على ملفين مهمين، الاول يتضمن تدريب العاطلين والخريجين عبر 37 مركزا مهنيا في بغداد ليكونوا مؤهلين فنيا ونفسيا في ظل حماية قانونية يوفرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال"، مشيرا الى ان "ذلك يتناغم مع مسح يجري في كل منطقة لسوق العمل".

واضاف ان "الملف الاخر يكمن في شمول اكبر عدد من العمال بقانون التقاعد والضمان من خلال تكثيف الجولات التفتيشية لمواقع العمل حيث انطلقت حملة تفتيشية في اربع محافظات شملت بغداد وكربلاء والبصرة وكركوك".

وأوضح ان "الحملات ستكثف بشكل اكبر لشمول اكبر عدد ممكن من العاملين بالقطاع الخاص، بالمقابل لن تكلف الدولة أي مبالغ مالية، كما تركز الوزارة على القروض، وابرزها منح قرض بقيمة 20 مليونا لاقامة المشاريع الابتكارية من قبل الشباب فضلاً عن القروض الصغيرة المدرة للدخل وبواقع 8 ملايين دينار للقرض الواحد".



لافتا الى ان "الوزارة اطلقت دفعتين من تلك القروض وستطلق خلال الشهرين المقبلين دفعات اخرى منها".

A.Sh

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