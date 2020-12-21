وزارة الزراعة: رفع سعر صرف الدولار فيه مردودات ايجابية للاقتصاد

2020/12/21 | 09:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، سعيها للسيطرة على أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية، فيما اشارت الى ان رفع سعر صرف الدولار فيه مردودات ايجابية للاقتصاد العراقي.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح صحفي، ان “وزارة الزراعة من مهامها توفير المستلزمات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا”، مؤكدا “انها نجحت في تأمين المحاصيل الزراعية وباسعار ميسرة خلال ازمة جائحة كورونا”.واضاف، ان “الوزارة تقف الى جانب المواطن وتسعى الى اطفاء حالة عدم الاستقرار في الأسواق المحلية، الا ان ذلك يحتاج الى تكاتف جهود جميع الجهات ذات العلاقة لاسيما الأمنية لمنع اصحاب النفوس الضعيفة من استغلال الظروف لرفع […]

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