الموارد المائية: تركيا طلبت دراسة بروتوكول تحديد الحصص المائية

2020/12/21 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – امنة السلامي

كشفت وزارة الموارد المائية، عن تفاصيل مفاوضاتها مع تركيا بشأن تامين الحصص المائية للعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "هناك جدية من قبل الجانب التركي لحسم ملف المياه مع العراق، لاسيما بعد تصريحات الرئيس التركي في محافل عديدة وكذلك خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتركيز على ضرورة حل ملف المياه بالكامل وان لا يكون مصدرا للمشاكل والعداء، وانما مصدرا للتقارب".

واضاف، ان "وزارة الموارد المائية تؤكد على هذا التوجه ومعتمدته في مفاوضاتها للوصول الى اتفاق يحدد من خلاله حصص العراق المائية لاسيما لنهر دجلة"، لافتا الى ان "هناك بروتوكول يحدد فيه الحصص المائية لتركيا، وطلبت تركيا وقتا لدراسته من اجل الرد على الجانب العراقي".

واشار الى "وزير الموارد المائية طلب بان لا يطول اكثر من شهر"، مرجحا "عقد لقاء خلال منتصف الشهر المقبل سواء عن طريق الدائرة المغلقة او زيارة وفد تركي الى العراق او وفد عراقي الى تركيا للوصول الى اتفاق نهائي من اجل تقسيم الحصص المائية المشتركة بشكل عادل".

ولفت الى ان "نظرة تركيا ومفاهيمها بشان المياه قد تغيرت حيث كان في السابق لا تعترف بحق دول المصب او المجتمعات الساكنة في اسفل الانهر بحصتها من المياه، بينما حاليا اصبح تفكيرها وفقا للمعايير الدولية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قررفي وت تسمية وزير الموارد المائية ممثلاً عنه لملف المياه أسوة بالجانب التركي

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني باجتماعات الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء في تركيا، قرر الكاظمي تسمية وزير الموارد المائية مبعوثاً خاصاً وممثلاً عنه لملف المياه أسوة بالجانب التركي".

وأضاف البيان أن "وزير الموارد المائية أعلن التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم الخامس عشر من الشهر المقبل للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة والمقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيسي".

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