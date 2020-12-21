2020/12/21 | 09:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار التقريبية في الأسواق المحلية، ليوم الأثنين، (21 كانون الأول 2020) بحسب رصد مختصين.اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار ⬅️ 144,500 سعر شراء الدولار ⬅️ 142,500 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد 100 دولار ⬅️ 2490 تومان تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية 100 يورو ⬅️ 121,22 دولار 100 باوند ⬅️ 133,50 دولار 100 دولار ⬅️ 769,85 ليرة تركية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعادن سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1905,80$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفط سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 50,75 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 48,30 دولار

ظهرت المقالة اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في الأسواق العراقية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في الأسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في الأسواق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).