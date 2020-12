زوج ينقل كورونا لزوجته امام العلن

2020/12/21 | 09:58 - المصدر: يس عراق

قالت صحيفة “حريت ديلي نيوز”، أمس الأحد، إن أحد سكان مقاطعة سامسون التركية، قدم شكوى ضد زوجته إلى النيابة العامة متهما أياها بمحاولة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

#Virus-positive wife ‘spat on my face to infect me,’ says #doctor husbandhttps://t.co/SoIGx2eGuw pic.twitter.com/REZ2IE3B84

— Hürriyet Daily News (@HDNER) December 20, 2020

ووفقا له، تم تشخيص إصابة زوجته التي تعمل طبيبة بمرض كوفيد-19، ولذلك التزم معها العزل في المنزل.



ولاحقا تبين، أن اختبار الزوج الذي يعمل طبيبا أيضا، كان سلبيا.

وأشار الرجل إلى أنه قام برعاية زوجته، لكنها “أصيبت بالجنون” في عيد ميلاده، عندما اتصلت أخته لتهنئته.



وقال: “اتصلت بي أختي وهنأتني.



فغضبت زوجتي وصرخت: لماذا يتصلون بك؟ هل تتكلم عني؟ واتهمتني بمحاولة التخلص منها”.

بعد ذلك، بصقت المرأة، في وجه زوجها، وقالت إنها تريده أن يمرض أيضا بفيروس كورونا.



ثم عضت يده.

بعد ذلك، قامت الشرطة بنقله إلى مكان إقامة آخر، لأن اختباراته جاءت سلبية رغم هجوم زوجته.

