اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

2020/12/21 | 09:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم” اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية لليوم الاثنين.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 144,500

سعر شراء الدولار 142,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2490 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 121,22 دولار

100 باوند 133,50 دولار

100 دولار 769,85 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1905,80$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 50,75 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 48,30 دولار

التالي

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انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق

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