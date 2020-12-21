2020/12/21 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الجوية تتحدث عن تحول بالطقس اليوم وتتوقع موعد عودة الأمطار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تتحدث عن تحول بالطقس اليوم وتتوقع موعد عودة الأمطار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تتحدث عن تحول بالطقس اليوم وتتوقع موعد عودة الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).