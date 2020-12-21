العمليات المشتركة تؤكد لـ /نينا/ استمرار العمل بالمركز الرباعي الامني في العراق

2020/12/21 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار العمل بالمركز الرباعي الامني في العراق ، الذي يضم العراق وايران وسوريا وروسيا .وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان المركز ، الذي انشئ منذ دخول داعش الى العراق والسيطرة على بعض المناطق فيه ، ما زال يعمل في مقر وزارة الدفاع العراقية ، وغايته تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول الاربع من اجل محاربة الارهاب ".واشار الى :" ان مرحلة تطوير المركز ومرحلة انتقاله بالعمل ، من مسؤولية وزارة الدفاع "./انتهى9

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