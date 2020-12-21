الخزعلي يعلق على استهداف المنطقة الخضراء

2020/12/21 | 09:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، ان قرار الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية عدم استهداف السفارة الامريكية ابتداء،أما است...

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