2020/12/21 | 10:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأثنين، عن تفاصيل مفاوضاتها مع تركيا بشأن تامين الحصص المائية للعراق.وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب، في تصريح صحفي، ان “هناك جدية من قبل الجانب التركي لحسم ملف المياه مع العراق، لاسيما بعد تصريحات الرئيس التركي في محافل عديدة وكذلك خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتركيز على ضرورة حل ملف المياه بالكامل وان لا يكون مصدرا للمشاكل والعداء، وانما مصدرا للتقارب”.واضاف، ان “وزارة الموارد المائية تؤكد على هذا التوجه ومعتمدته في مفاوضاتها للوصول الى اتفاق يحدد من خلاله حصص العراق المائية لاسيما لنهر دجلة”، لافتا الى ان “هناك بروتوكول يحدد فيه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية: تركيا طلبت دراسة بروتوكول تحديد الحصص المائية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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