السلالة الجديدة.. توترات في بريطانيا ودول العالم توقف الرحلات إليها

2020/12/21 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، اجتماع أزمة بشأن إمدادات المملكة المتحدة بعد قرار العديد من الدول بما فيها فرنسا، تعليق الرحلات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي قالت لندن إنها "خارجة عن السيطرة".

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