الرافدين يعلن مباشرته بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول

2020/12/21 | 10:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مصرف الرافدين عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تمت المباشرة بصرف الرواتب للموظفين لدوائر التمويل الذاتي والمركزي، داعيا الموظفين الى استلام رواتبهم في اي مكان يتواجدون فيه.

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