مصرف الرافدين يباشر توزيع رواتب الموظفين

2020/12/21 | 10:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين

اعلن مصرف الرافدين عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تمت المباشرة بصرف الرواتب للموظفين لدوائر التمويل الذاتي والمركزي .



داعيا الموظفين الى استلام رواتبهم في اي مكان يتواجدون فيه

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