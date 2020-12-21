تسجيل حدوث هزة أرضية جنوب غرب حلبجة

2020/12/21 | 10:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية مساء الاحد 20/ كانون الاول / 2020 في جنوب غرب حلبية من محافظة السليمانية.وجاء في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الهزة سجلت في تمام الساعة 9:49:08 مساء الاحد وقد بلغت قوتها ( 3,3 ) درجة وتبعد (24) كم …

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