2020/12/21 | 10:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، بشأن القصف الأخير الذي شهدته العاصمة بغداد.وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” انه “هاجمت الميليشيات المدعومة من إيران مرة أخرى بشكل صارخ وتهور في بغداد، مما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين”.وتابع، “يستحق شعب العراق محاكمة هؤلاء المهاجمين، يجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين أن يكفوا عن أعمالهم المزعزعة للاستقرار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليق من وزير الخارجية الأميركية بشأن قصف بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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