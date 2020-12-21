2020/12/21 | 10:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذهب يقفز بدعم التحفيز الأميركي وإجراءات إغلاق مرتبطة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/21 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يقفز بدعم التحفيز الأميركي وإجراءات إغلاق مرتبطة بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يقفز بدعم التحفيز الأميركي وإجراءات إغلاق مرتبطة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).