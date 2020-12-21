مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الأول

2020/12/21 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه تمت المباشرة بصرف الرواتب للموظفين لدوائر التمويل الذاتي والمركزي.

ودعا المصرف الموظفين الى استلام رواتبهم في أي مكان يتواجدون فيه.

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