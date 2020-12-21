الذهب يقفز بدعم التحفيز الأميركي وإجراءات إغلاق مرتبطة بالفيروس

2020/12/21 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مدعوما بأنباء عن أن قادة الكونجرس الأمركي توصلوا لاتفاق بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تقوض الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة بسبب إجراءات إغلاق في بريطانيا، وهو ما زاد دعم المعدن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1,900 دولار للأونصة بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1901 دولار.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1904.8 دولار.

تأتي الحزمة البالغة قيمتها 900 مليون دولار، والتي ستكون ثاني أكبر تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت تتسارع فيه الجائحة، إذ تجاوز معدل الإصابات في البلاد 214 ألف شخص يوميا.

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