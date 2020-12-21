على رأسهم الكاظمي.. البرلمان يعتزم استضافة كبار المسؤولين للوقوف على الاخفاقات الحكومية

2020/12/21 | 10:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أكدت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، الاثنين ، عزم مجلس النواب استضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وكبار المسؤولين للوقوف على الاخفاقات الحكومية ، مشيرا إلى أن حكومة الكاظمي أخفقت في الكثير من الجوانب الأساسية في تطبيق برنامجها الوزاري.وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الكاظمي لم تقديم شيئ يصبو له الشعب العراقي سوى انعدام الثقة بهذه الحكومة”.وأضاف البلداوي أن “لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي اخذت على عاتقها متابعة سير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية وقد قيمنا مستوى الأداء للحكومة وفق المناهج الوزاري”، مشيرا الى أن “الحكومة اخفقت في جميع الجوانب الاقتصادية والخدمية فضلا انها أخفقت في جانب الإصلاحات الحكومية”.ولفت البلداوي إلى أن “هناك حراكا نيابيا لاستضافة رئيس الوزراء والجهات المعنية داخل مجلس النواب على خلفية فشل الحكومة بتطبيق برنامجها الوزاري”.وكان النائب عن تحالف الفتح عبد الامير التعيبان أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن حكومة الكاظمي أخفقت بشكل كبير في إدارة الأزمة وهنالك توجه برلماني لاستضافة الكاظمي وعدد من مستشاريه.



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