2020/12/21 | 10:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

أكد عضو لجنة الاتصالات والاعلام النيابية اسوان الكلداني ، الاثنين ، أن القضاء سيقول كلمته يوم غد الثلاثاء بشأن ابطال تجديد عقود شركات الهاتف النقال، مشيرا إلى أن تأسيس الشركة الوطنية سينهي احتكار شركات الهاتف لهذا القطاع.

وقال الكلداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الكاظمي مع شديد الأسف لا تحترم إرادة مجلس النواب والشعب الذي رفض تجديد عقود شركات الاتصالات”.

وأضاف أن “جميع أعضاء مجلس النواب ضد منح أي من شركات الهاتف النقال تراخيص جديدة”، مشيرا إلى أن “القضاء العراقي سيقول كلمة الفصل غدا الثلاثاء بشان الشكوى المقدمه ضد تجديد عقود شركات الهاتف النقال”.

ولفت الكلداني إلى أن “يوم غد الثلاثاء سيكون انتصارا للشعب العراقي لإنهاء احتكار شركات الاتصالات على أموال العراقيين”.



انتهى/ 25 ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. القضاء يقول كلمته بشأن إنهاء احتكار شركات الاتصال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا.. القضاء يقول كلمته بشأن إنهاء احتكار شركات الاتصال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).