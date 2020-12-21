 الحشد الشعبي يطيح بقيادي “داعشي” في الانبار

2020/12/21 | 10:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن القاء القبض على قيادي بتنظيم “ داعش” الاجرامي في محافظة الانبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من استخبارات الحشد الشعبي واللواء الثاني بالحشد اعتقلت قياديا بداعش في الانبار”.

وأضاف البيان، أن “العملية نفذت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وردت من استخبارات الحشد واستخبارات اللواء، أسفرت عن اعتقال الداعشي والذي يشغل صفة أمنية في التنظيم الإجرامي في قاطع محافظة الانبار”.



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