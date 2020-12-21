“تراجع حكومي” عن فقرات بموازنة 2021 “المسربة”: الحكومة “تفشل” بتمريرها و “حلبة الاستجواب النيابي” بأنتظار اصحاب الشأن!

2020/12/21 | 10:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ناقش مجلس الوزراء امس الاحد، في جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع قانون موازنة العام المقبل من دون الاعلان عن اي تفاصيل ،في وقت تواجه فيه “المسودة المسربة” اعتراضا كبيرا من قبل اوساط شعبية ونيابية.

ورفع مجلس الوزراء العراقي، جلسته الطارئة لمناقشة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2021، على أن يستأنفها عصر الإثنين.

وقالت مصادر حكومية، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ وزير المالية بإجراء تعديل على بعض بنود الموازنة ومن ضمنها إلغاء فقرة تخفيض مخصصات الموظفين بنسبة 50%، ورفع سعر وقود السيارات.

وأفادت مصادر أن المجلس ارتأى استكمال النقاش حول مشروع قانون الموازنة عصر الإثنين بعد تمرير اغلب فقراتها وإجراء تعديلات على المسودة المقدمة له من قبل وزارة المالية.

وأثارت النسخة المسربة من قانون الموازنة العامة لسنة 2021 ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية وخبراء الاقتصاد وبعض الكتل والأحزاب السياسية، بسبب اعتمادها خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، وتخفيض مخصصات الموظفين، ورفع أسعار الوقود، وضرائب أخرى تضمنها القانون، فضلاً عن تسببها برفع أسعار السلع والبضائع والخدمات بمختلف أنواعها

وادى تسريب مسودة الموازنة إلى إرباك كبير في السوق المحلية، كونها تضمنت تفاصيل وفقرات “مثيرة للجدل” بينها تخفيض رواتب الموظفين بنسب كبيرة وفرض رسوم وضرائب عالية.

وتسلمت رئاسة مجلس النواب امس الاحد طلبا رسميا مرفقا بتواقيع 40 نائبا لاستجواب وزير المالية علي علاوي عن اخفاقه في ايجاد الحلول للازمة المالية الراهنة، تبنى تقديمه النائب عن تحالف الفتح عدي عواد.

وتضمن الطلب لائحة بـ 10 مخالفات تحريرية على ان يتم تحديد موعد عاجل لجلسة الاستجواب وان تكون الاولى بعد استئناف جلسات مجلس النواب.

من جانبها، قالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودت ، ان “مسودة الموازنة التي سربت تحتاج إلى عمل كثير من قبل اللجان المعنية”، منتقدة تأخر “إرسالها كونها تحتاج إلى شهرين لاجراء التعديلات قبل التصويت عليها”.

واضافت ان “الفقرات الموجودة في المسودة غير مقبولة ولن يمررها البرلمان في اي حال من الاحوال، بينما انتقدت مرة اخرى الحكومة لعدم اجراء إصلاحات داخلية واقتصادية لتحسين الوضع”.

بدوره، اوضح نائب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية محمد البلداوي، ان “حكومة الكاظمي مازالت حكومة اعلان بلا أفعال وان مبادرة وزير المالية بالكشف عن مسودة الموازنة التي لم ترسل او تقّر من قبل مجلس النواب مخالفة قانونية ودستورية”.

وأضاف، أن “أي مسودة للموازنة قابلة للنقاش والحذف من قبل مجلس النواب”، مبينا ان “الحكومة حتى الان غير شفافة”.

بدوره، افاد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي بان “مجلس النواب لديه تخوف من الحكومة بعدم إرسال موازنة 2021 للعام المقبل”، مبينا ان “الشعب العراقي يتصور أن من يؤخر اقرار الموازنة هو مجلس النواب وليس مجلس الوزراء”.

وتوقع ان “ترسل الحكومة موازنة ملغومة بمواد كارثية وفي وقت محرج”،بينما لفت الى ان “مجلس النواب يعتزم مساءلة حكومة الكاظمي في حال لم تصرف رواتب شهر كانون الثاني للموظفين”.

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