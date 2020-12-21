2020/12/21 | 10:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة 150 مصارعا.. السليمانية تحتضن منافسات المصارعة الحرة والرومانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/21 | 10:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة 150 مصارعا.. السليمانية تحتضن منافسات المصارعة الحرة والرومانية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة 150 مصارعا.. السليمانية تحتضن منافسات المصارعة الحرة والرومانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).