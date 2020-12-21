2020/12/21 | 10:29 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 21 ديسمبر 2020 | 10:17 صباحاً

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إغلاق الطريق المخصص لسير الشاحنات في منفذ الشيب الحدودي بميسان

أفادت مصادر اعلامية، الاثنين، بأغلاق الطريق المخصص لسير الشاحنات بمنفذ الشيب الحدودي بالمحافظة.



واضافت, أن "عددا من سائقي شاحنات الحمل والمخلصين الجمركيين العاملين في منفذ الشيب الحدودي في ميسان، عمدوا الى اغلاق الطريق المخصص لسير الشاحنات عبر وضع الكتل الكونكريتية".



واوضحت، ان "هذا الإغلاق جاء احتجاجاً من قبل السائقين والمخلصين الجمركيين على عدم تطبيق قرار إلغاء اجور الوزن في المنفذ

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