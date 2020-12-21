الأمن الوطني يُطيح بثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني جنوب صلاح الدين

2020/12/21 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، الاطاحة بثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني في جنوب محافظة صلاح الدين.

وذكر الجهاز في بيان انه “استناداً الى الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن (131) لجهاز الامن الوطني، سارعت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية في جنوب محافظة صلاح الدين الى نصب كمينٍ مُحكمٍ اسهمَ في القاء القبض بالجرم المشهود على ثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق مساومة النساء مقابل مبالغ مالية”.

واضاف “قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعد اعترافهم بعدة عمليات تهديد وابتزاز، وتمت احالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.

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