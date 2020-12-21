الحشد الشعبي يعلن اعتقال قيادي في داعش بالأنبار

2020/12/21 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين (21 كانون الاول 2020)، اعتقال قيادي في تنظيم داعش بمحافظة الأنبار.

وقال الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من استخبارات الحشد الشعبي واللواء الثاني بالحشد، اعتقلت قياديا بداعش في الانبار".

وأضاف، أن "العملية نفذت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وردت من استخبارات الحشد واستخبارات اللواء، أسفرت عن اعتقال الداعشي والذي يشغل صفة أمنية في التنظيم الإجرامي في قاطع محافظة الانبار".

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