بعد توقفه .. مصرف الرافدين يستكمل توزيع رواتب الموظفين

2020/12/21 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرافدين عن استكمال توزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول بعد توقفه .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : " تمت المباشرة بصرف الرواتب للموظفين لدوائر التمويل الذاتي والمركزي ، بعد ايقافه الاسبوع الماضي "./ انتهى8

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