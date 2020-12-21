السفير البريطاني : العراق لن يصبح دولة مستقرة ومزدهرة طالما استمرت الجماعات المسلحة بالافلات من العقاب

2020/12/21 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي انه :" ان العراق لن يصبح دولة مستقرة ومزدهرة ، طالما استمرت الجماعات المسلحة بالافلات من العقاب ".وقال هيكي في تغريدة على / تويتر / :" ان الهجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية لا تؤدي الا الى ترويع سكان بغداد، وتخويف الاستثمار الذي يحتاجه الاقتصاد بصورة ملحة، وتزيد مخاطر الصراع على نطاق اوسع ".واضاف :" طالما استمرت الجماعات المسلحة في هذه الاعمال مع الافلات من العقاب طبقا للقانون, فلن يصبح العراق دولة مستقرة ومزدهرة"./انتهى9

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